Главкомом Сухопутных войск РФ стал генерал-полковник Андрей Мордвичёв

Генерал-полковник Андрей Мордвичёв назначен главнокомандующим Сухопутными войсками ВС РФ. Как сообщает Telegram-канал Mash, предыдущего главкома сухопутных войск Олега Салюкова освободили от должности из-за возраста — 21 мая ему исполнится 70 лет.
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