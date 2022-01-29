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Названы последствия заражения COVID-19 в день вакцинации

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, каким образом российская вакцина от коронавируса «Спутник V» действует на организм в случае заражения инфекции в одно время с прививкой.

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