Названы последствия заражения COVID-19 в день вакцинации

Главный научный сотрудник Центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн рассказал, каким образом российская вакцина от коронавируса «Спутник V» действует на организм в случае заражения инфекции в одно время с прививкой.