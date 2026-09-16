‼️🇺🇦🔥Ад под Киевом: практически все здания разрушены – последствия ударов возмездия России ▪️Уничтожено множество вражеских складов, часть из них находилась рядом в Киевской области.
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