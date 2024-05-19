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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Алонсо и Градецки принесли чемпионский трофей на фан-сектор «Байера» после награждения

Алонсо и Градецки принесли чемпионский трофей на фан-сектор «Байера» после награждения

Вчера в 34-м туре «Байер» дома победил «Аугсбург» (2:1) и стал первым клубом в истории Бундеслиги, прошедшим сезон без поражений.

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