Новый корпус госпиталя в Самаре будет введен в эксплуатацию в 1 квартале 2025 года

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска ЦВО проверила в Самаре организацию лечения и реабилитации участников спецоперации, а также модернизацию инфраструктуры 426-го Военного госпиталя.