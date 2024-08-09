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Закон, порядок, государство

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Новый корпус госпиталя в Самаре будет введен в эксплуатацию в 1 квартале 2025 года

Новый корпус госпиталя в Самаре будет введен в эксплуатацию в 1 квартале 2025 года

Заместитель Министра обороны Российской Федерации Анна Цивилева в ходе рабочей поездки в войска ЦВО проверила в Самаре организацию лечения и реабилитации участников спецоперации, а также модернизацию инфраструктуры 426-го Военного госпиталя.

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