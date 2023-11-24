«Лента.ру»: Ввезенные по параллельному импорту BMW и Mercedes стали блокировать

Автомобилисты, купившие выпущенные в текущем году машины иностранных брендов, начали сталкиваться с их блокировкой во время подключения транспортных средств к несертифицированному диагностическому оборудованию.
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