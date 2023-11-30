В Германии обнаружили «тяжелый государственный кризис»

@ Kay Nietfeld/DPA/Global Look Press Tекст: Евгений Поздняков Глава самой богатой земли Германии, председатель баварского правительства Маркус Зедер заявил о «тяжелом государственном кризисе», вину за который возложил на канцлера Олафа Шольца.
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