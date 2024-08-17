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Пленный рассказал, чем заключенных на Украине заманивают в ряды ВСУ

Пленный рассказал, чем заключенных на Украине заманивают в ряды ВСУ

Заключенным на Украине обещают снять все обвинения за вступление в ряды украинских войск. Об этом сообщил военнопленный Алексей Янусов, который был осужден весной этого года на пять лет за кражу велосипеда.

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