Пленный рассказал, чем заключенных на Украине заманивают в ряды ВСУ

Заключенным на Украине обещают снять все обвинения за вступление в ряды украинских войск. Об этом сообщил военнопленный Алексей Янусов, который был осужден весной этого года на пять лет за кражу велосипеда.
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