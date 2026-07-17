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Царьград

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Охранникам в Подмосковье выдадут боевое оружие для борьбы с дронами

Охранникам в Подмосковье выдадут боевое оружие для борьбы с дронами

Силовики разрешили охранникам сбивать беспилотники боевым оружием.В Московской области сотрудники частных охранных структур смогут использовать настоящее боевое оружие, чтобы защищать объекты от вражеских беспилотников.

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