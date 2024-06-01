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Спички - не игрушка

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Россия возвращает полетные задания на объекты в США для стратегических ракет — командующий РВСН генерал Каракаев

Россия возвращает полетные задания на объекты в США для стратегических ракет — командующий РВСН генерал Каракаев

Командующий Ракетными войсками стратегического назначения (РВСН) России генерал Сергей Каракаев сообщил о возвращении полетных заданий на военные объекты в США, цитата, в ответ на рост активности американских сил.

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Комментарии
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Виктор Рыбаков
Давно пора!А то от &quot;красных линии&quot; они уже обхохотались.А надо,чтобы они о своей безопасности бы думали.
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17 час.
Игорь Прийма
Что ж, радоваться тут нечему, а главное --- никуда не спрячешься, а спрятавшись, долго не проживёшь, так что придётся договариваться...
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17 час.

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