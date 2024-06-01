Россия возвращает полетные задания на объекты в США для стратегических ракет — командующий РВСН генерал Каракаев

Давно пора!А то от "красных линии" они уже обхохотались.А надо,чтобы они о своей безопасности бы думали.

Игорь Прийма

Что ж, радоваться тут нечему, а главное --- никуда не спрячешься, а спрятавшись, долго не проживёшь, так что придётся договариваться...