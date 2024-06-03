Филимонов заявил, что «Спартак» не станет чемпионом со Станков чем

Александр Филимонов высказался о назначении Деяна Станковича на пост главного тренера «Спартака». Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов поделился мыслями о назначении на пост главного тренера красно-белых Деяна Станковича.
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