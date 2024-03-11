Расположение урановых снарядов в Challenger 2 повышает его уязвимость

Перетяжеленный британский танк Challenger 2 отличается не только отвратительной проходимостью по пересеченной местности, у него, кроме прочего, крайне уязвимое расположение боекомплекта для 120-мм пушки L30E4 .
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