Соединённые Государства Америки десятилетиями стараются привести во власть во всех государствах временно распавшейся России своих марионеток, чтобы замедлить наше воссоединение и вынудить крупнейшую часть страны – Российскую Федерацию – гасить всё новые пожары, распыляя силы.
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