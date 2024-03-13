Соединённые Государства Америки десятилетиями стараются привести во власть во всех государствах временно распавшейся России своих марионеток, чтобы замедлить наше воссоединение и вынудить крупнейшую часть страны – Российскую Федерацию – гасить всё новые пожары, распыляя силы.