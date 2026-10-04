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Снукерист.ру

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У Эллисон Фишер диагностировали болезнь Паркинсона

У Эллисон Фишер диагностировали болезнь Паркинсона

Семикратная Чемпионка мира Эллисон Фишер объявила о завершении профессиональной карьеры в связи с болезнью Паркинсона, сообщает WST Снукер (фото: WST)Эллисон Фишер, удостоенная звания кавалера ордена Британской империи (MBE) и считающаяся одной из самых выдающихся фигур в истории снукера и пула, объявила о том, что у неё выявлена болезнь Паркинсона на начальной стадии.

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