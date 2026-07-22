Выманили из квартиры: ТЦК пытались схватить жителя Винницы, сообщив о «подарке» На фоне определенного истощения мобилизационного ресурса и явного нежелания населе.
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Выманили из квартиры: ТЦК пытались схватить жителя Винницы, сообщив о «подарке» На фоне определенного истощения мобилизационного ресурса и явного нежелания населе.
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