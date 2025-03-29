Какой сегодня праздник: 30 марта

31 марта 2025 года мусульмане отмечают праздник под названиемУраза Байрам. После завершения священного месяца Рамадан наступает один из двух крупных праздников ислама, называемый праздником разговения Ураза Байрам (Ид аль-Фитр, Рамадан Байрам).