Reuters: названы новые сроки начала войны за Тайвань

Зарубежные оценки сроков предполагаемого десанта НОАК на Тайвань вновь пересмотрены, сообщает Reuters.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Так, как раньше, ...
- Британия разрешил...
- Как Россия может ...
Такие ГАДАТЕЛИ на КОФЕЙННОЙ ГУЩЕ могут АБСОЛЮТНО ЛЮБОЕ ,,ПРЕДПОЛОЖЕНИЕ,, ПОДОГНАТЬ , под что либо ЗАБЛАГОРАССУДИТСА ...!!!