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Reuters: названы новые сроки начала войны за Тайвань

Reuters: названы новые сроки начала войны за Тайвань

Зарубежные оценки сроков предполагаемого десанта НОАК на Тайвань вновь пересмотрены, сообщает Reuters.

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