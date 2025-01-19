Сам себе мастер
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Сам себе мастер

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  • Нина Иванова
    Солью посыпать.Крыльцо около дом...

Крыльцо около дома больше не скользит: применил простую хитрость времен СССР

Крыльцо около дома больше не скользит: применил простую хитрость времен СССР

Зимой скользкие ступеньки и крыльцо становятся большой проблемой и источником травматизма для всех. Расскажу все способы как это исправить на разных видах поверхностей: от деревянных до бетонных.

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Нина Иванова
Солью посыпать.
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