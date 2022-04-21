Антонов назвал серьезной ошибкой исключение РФ из наблюдателей в ОАГ

Известия/Александр Казаков Посол России в США и постоянный наблюдатель РФ при Организации американских государств (ОАГ) Анатолий Антонов заявил, что принятие резолюции о приостановке членства России в качестве наблюдателя является серьезной ошибкой.
Известия/Александр Казаков Посол России в США и постоянный наблюдатель РФ при Организации американских государств (ОАГ) Анатолий Антонов заявил, что принятие резолюции о приостановке членства России в качестве наблюдателя является серьезной ошибкой.
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