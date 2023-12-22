Новые правила работы с удаленными сотрудниками: что изменится с 2024 года

Работа вне офиса становится все более популярной среди работодателей и сотрудников. Первый привлекает возможность трудиться в комфортных домашних условиях, зачастую с гибким графиком, вторых – снижение затрат на аренду офисного помещения и коммунальные услуги.
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