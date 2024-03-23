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Фанаты "Вашингтона" аплодисментами встретили игрока "Каролины" Кузнецова

Фанаты "Вашингтона" аплодисментами встретили игрока "Каролины" Кузнецова

Фанаты клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон" тепло встретили бывшего хоккеиста команды Евгения Кузнецова перед матчем регулярного чемпионата против "Каролины", за которую сейчас выступает хоккеист, передает Sport24.

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