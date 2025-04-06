Трамп конструирует многополярность

За два месяца правления революционного Трампа из его безумных и радикальных идей не удалось реализовать ничего или самую малость, но мир уже явно не тот, что раньше: в топку отправляются системные наработки, горизонтальные связи, институциональные монолиты и прочие скрепы старого порядка.