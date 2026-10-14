10 Fascinating "Victorious" Behind-The-Scenes Stories From Daniella Monet As She Returns To Hollywood Arts

From the giant tongue in the Victorious pilot to "Chicago!" Daniella Monet looked back at some of the show's most memorable moments — and opened up about returning to Hollywood Arts more than 15 years later.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым