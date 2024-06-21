Рослесхоз: власти Забайкалья должны немедленно привлечь силы для тушения пожаров

В Якутии и Забайкалье продолжается масштабная операция по тушению лесных пожаров. В регионы прибыли группировки авиапожарных федерального резерва и региональных авиаотделений, общей численностью 720 человек, сообщила пресс-служба Рослесхоза.
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