Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 424 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Mikhail Stepanov
    Мразь поганая!Престарелый коман...
  • Александр Денисов
    А если СВО закончится, то закончится и его халява... закончатся и все эти собрания-говорильни "пикейных жилетов" на Т...Карасёв прозрел и...
  • Юрий Золотарев
    Слышь, трюдо?  А ты с бандеровским ДЕРЬМОМ, которому весь твой парламент аплодировал стоя, разобрался? Если "нет", то...Война на Украине ...

В Европе зафиксирован взрывной рост преступлений против христиан

В Европе зафиксирован взрывной рост преступлений против христиан

В своём "Отчёте о нетерпимости и дискриминации христиан в Европе" мониторинговый проект OIDAC Europe (базирующийся в Вене) выявил 2444 антихристианских преступления на почве ненависти, которые задокументированы в 35 европейских странах в 2023 году, включая 232 случая физических нападений на христиан.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх