Природная защита: диетологи выявили неожиданную пользу яиц

Любимые многими куриные яйца, оказывается, не только очень вкусные, но еще и полезные. Специалисты сходятся во мнении, что их употребление способно сохранить вам зрение и уберечь глаза от вредного синего света гаджетов.
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