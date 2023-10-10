В Израиле ввели ограничения на покупку продуктов питания

Крупнейшая в Израиле сеть супермаркетов Shufersal ввела лимиты на покупку воды, молока, хлеба и яиц. Ранее Командование тыла Израиля порекомендовало населению запастись водой и едой, после чего полки во многих магазинах опустели, пишет Times of Israel.
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