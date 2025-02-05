Ну вот почему, ПОЧЕМУ мы не проводим на информационных фронтах наступательных операций? Ну вот смотрите, недавно все - вплоть до дорогого нашего Димитрия- Грузиноборца - возмущались высказыванием какой-то "не известной никому чешской сенаторши с многозначной фамилией Немцова, которая пожелала Ленинграду ещё раз пережить блокаду".