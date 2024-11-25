Постол: в мире нет ни одной системы ПРО, способной противостоять «Орешнику»

Ни одна из существующих в мире систем противоракетной обороны (ПРО) не в состоянии перехватить новейший баллистический комплекс средней дальности «Орешник», заявил американский эксперт, заслуженный профессор в отставке Массачусетского технологического института Теодор Постол.