Побежали Таджики, Узбеки, Киргизы на родину!

СК

Степан Капуста

Недалек день, когда приток мигрантов в Россию начнется из Европы. Как ни странно, такая тенденция уже имеется, но пока в минимальных объёмах по причине того, что экономика ЕС пока еще на плаву. Но,как говорится, "жизнь определяет не факт, но тенденция". Будут прибывать не только по экономическим причинам, но и по моральным (насильственная ЛБДТ политика) и из-за прочих "прелестей" краха неоглобализма.