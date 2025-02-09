Инцидент в Эль-Махмудии – убийства и изнасилование, которые потрясли мир

Если вы смотрели американский фильм «Три билборда на границе Эббинга, Миссури», то наверняка помните сцену в баре, когда полицейский случайно слышит рассказанную в баре выпившим военным историю о том, как его друзья изнасиловали и убили какую-то девушку.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии