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Высокий расход и жесткая подвеска: что говорят владельцы о машинах JAC, будущих «Москвичах»

Высокий расход и жесткая подвеска: что говорят владельцы о машинах JAC, будущих «Москвичах»

После того, как стало известно, что на возрожденном предприятии «Москвич» планируют наладить выпуск китайских автомобилей JAC, издание «Китайские автомобили» решило изучить отзывы владельцев этих автомобилей и выделить их основные плюсы и минусы.

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