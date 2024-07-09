Музыкальный трейлер Honkai: Star Rail готовит игроков к появлению Яшмы Во второй по...

Музыкальный трейлер Honkai: Star Rail готовит игроков к появлению ЯшмыВо второй половине патча 2.3 для Honkai: Star Rail список играбельных персонажей пополнится топ-менеджером отдела стратегических инвестиций “Десяти каменных сердец” – Яшмой.
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