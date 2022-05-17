Осквернившей памятник Зорге в Приморье женщине "утяжелили" статью

Женщину, облившую во Владивостоке краской памятник разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге, подозревают по более тяжелой статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия вместо ранее предъявленного обвинения в вандализме.
Женщину, облившую во Владивостоке краской памятник разведчику, герою Советского Союза Рихарду Зорге, подозревают по более тяжелой статье об уничтожении или повреждении объектов культурного наследия вместо ранее предъявленного обвинения в вандализме.
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