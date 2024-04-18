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На экзамене для трудовых мигрантов могут начать проверять устную речь

На экзамене для трудовых мигрантов могут начать проверять устную речь

Рособрнадзор допустил проверку устной речи на экзамене для мигрантов.Рособрнадзор считает возможным изменение балльной системы экзаменов для трудовых мигрантов, а также включение в экзамен проверки устной речи:"Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) считает возможным и целесообразным включить оценку говорения (проверку устной речи) в экзамен для трудовых мигрантов".

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