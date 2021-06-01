В Конгрессе предложили восстановить санкции против Северного потока — 2

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Конгрессмен США Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в конгресс законопроект, призванный немедленно восстановить санкции против "Северного потока 2", говорится в сообщении офиса конгрессмена.