Мировое обозрение

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В Конгрессе предложили восстановить санкции против Северного потока — 2

В Конгрессе предложили восстановить санкции против Северного потока — 2

ВАШИНГТОН, 1 июн - РИА Новости. Конгрессмен США Фред Келлер (республиканец от штата Пенсильвания) внес в конгресс законопроект, призванный немедленно восстановить санкции против "Северного потока 2", говорится в сообщении офиса конгрессмена.

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