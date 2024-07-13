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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Игонин о «Зените»: «Интриги уже нет в чемпионате. Глушенкову сейчас просто взять пальму лидерства, потому что за нее никто не борется, Вендел и Клаудиньо берегут шкурку»

Игонин о «Зените»: «Интриги уже нет в чемпионате. Глушенкову сейчас просто взять пальму лидерства, потому что за нее никто не борется, Вендел и Клаудиньо берегут шкурку»

«В «Зените» для Глушенкова есть благодатная среда, чтобы стать лидером высокого уровня в большой команде.

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