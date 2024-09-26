Шокирующие подробности: последнее сообщение экипажа батискафа «Титан» раскрыто Ирэн ОрлонскаяВо время слушания, посвященного крушению батискафа «Титан», сотрудники Береговой охраны США представили последние сообщения, полученные с борта судна.
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