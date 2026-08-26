Татарстанда фирма директоры 161 млн сум салым түләмәгән өчен хөкем ителәчәк. ТР Прокуратурасында сөйләүләренчә, 2020 елның гыйнварыннан 2023 елның мартына кадәр оешманың 40 яшьлек җитәкчесе акча күчерү турында ялган күрсәтмәләр әзерләгән, шулай ук декларациягә ялган мәгълүматлар керткән һәм шуның белән салым түләүдән качып калган.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Себер Сабан туенд...
- Мөхәммәтшин: Тата...
- Буа мөхтәсибәтенд...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым