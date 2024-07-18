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В поисковом отряде “ЛизаАлерт” рассказали, почему не прибегают к помощи гадалок и экстрасенсов

Гадалки и экстрасенсы в деятельности поискового отряда «ЛизаАлерт» не участвуют, уточнили волонтеры. Почти каждый раз, когда идёт резонансный поиск, к нам приходят люди, которые знают «мощных» экстрасенсов, и предлагают обратиться к ним, или сами представители эзотерических видов деятельности (гадалки, колдуны, астрологи, ясновидящие и так далее), желающие принять участие в поиске, и когда мы снова и […] Запись В поисковом отряде “ЛизаАлерт” рассказали, почему не прибегают к помощи гадалок и экстрасенсов впервые опубликована на сайте karelia.

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