Гадалки и экстрасенсы в деятельности поискового отряда «ЛизаАлерт» не участвуют, уточнили волонтеры. Почти каждый раз, когда идёт резонансный поиск, к нам приходят люди, которые знают «мощных» экстрасенсов, и предлагают обратиться к ним, или сами представители эзотерических видов деятельности (гадалки, колдуны, астрологи, ясновидящие и так далее), желающие принять участие в поиске, и когда мы снова и […] Запись В поисковом отряде “ЛизаАлерт” рассказали, почему не прибегают к помощи гадалок и экстрасенсов впервые опубликована на сайте karelia.