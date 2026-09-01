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Депутат Европарламента раскритиковал траты ЕС на Украину

Депутат Европарламента раскритиковал траты ЕС на Украину

Депутат Европарламента от Люксембурга Фернан Картайзер заявил, что объемы финансирования Украины со стороны Европы чрезвычайно велики, при этом у ЕС фактически нет политического контроля над тем, как расходуются эти средства.

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