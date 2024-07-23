Amazon купила производителя хорроров для съемок "Властелина Колец: Кольца Власти"Amazon Prime Video покупает британскую киностудию Bray с 70-летней историей для съемок фильма “Властелин Колец: Кольца Власти", сообщает новостной портал Deadline.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии