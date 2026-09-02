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Эксперт Ульянов рассказал, как обеспечить безопасность детских гаджетов

Эксперт Ульянов рассказал, как обеспечить безопасность детских гаджетов

Защитить детские гаджеты от взлома помогут пароль на вход, отдельные коды для важных приложений и резервное копирование данных.

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