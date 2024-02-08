В Сибири подешевела гречка: где и насколько

НОВОСИБИРСК, 8 февраля, ФедералПресс. Стоимость килограмма гречки в Сибири достигла 73,1 рубля. Это на 21,9 % меньше, чем годом ранее, свидетельствуют расчеты «ФедералПресс» на основе данных региональных органов статистики.