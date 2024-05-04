Тушение огня на оборонном заводе в Берлине возобновили после перерыва

В Берлине пожарные службы после перерыва на ночь продолжили тушить возгорание на территории предприятия Diehl Metal Applications, входящего в оборонно-промышленный концерн Diehl Group, сообщил телеканал RBB.
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