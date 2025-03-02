Погребение Европы

Автор: Александр Проханов Как хороши, как свежи были танки. Как глубоки под Харьковом окопы. Мы хоронили бренные останки Когда-то восхитительной Европы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Плевок в лицо России. Ельцин Центр "перешёл все границы человечности": Утрёмся?
- Мы запустили в Россию тех кто убивал нас 35 лет назад в Азии, теперь они убивают и насилуют нас, уже в России
- «Москва богатая, пусть платит, а у нас в бюджете таких трат не предусмотрено»: Семьи сестер из "Крокуса" остались без компенсации
Свежие комментарии