Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Погребение Европы

Погребение Европы

Автор: Александр Проханов Как хороши, как свежи были танки. Как глубоки под Харьковом окопы. Мы хоронили бренные останки Когда-то восхитительной Европы.

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