Лазарева* рассказала о скандале с Apple

Создатели популярного шоу "Хорошие шутки" однажды дорого заплатили за попытку посмеяться над Apple. Татьяна Лазарева* рассказала, что команда программы придумала шуточную пародию на символику американской корпорации, после чего огромная партия специально заказанных гаджетов была изъята на таможне.
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