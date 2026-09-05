Лазарева* рассказала о скандале с Apple

Создатели популярного шоу "Хорошие шутки" однажды дорого заплатили за попытку посмеяться над Apple. Татьяна Лазарева* рассказала, что команда программы придумала шуточную пародию на символику американской корпорации, после чего огромная партия специально заказанных гаджетов была изъята на таможне.