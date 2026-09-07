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Царьград

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Топливо исчезает, ценники растут. Когда в России ждать стабилизации на АЗС

Топливо исчезает, ценники растут. Когда в России ждать стабилизации на АЗС

Независимые АЗС "грабят" водителей, выбора не остаётся. Когда в России ожидается конец дефицита.Последние месяцы для российских автомобилистов превратились в настоящий квест: то цены на стелах АЗС ползут вверх, то на колонках и вовсе висят «пистолеты» с табличками «нет в наличии».

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