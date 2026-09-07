Топливо исчезает, ценники растут. Когда в России ждать стабилизации на АЗС

Независимые АЗС "грабят" водителей, выбора не остаётся. Когда в России ожидается конец дефицита.Последние месяцы для российских автомобилистов превратились в настоящий квест: то цены на стелах АЗС ползут вверх, то на колонках и вовсе висят «пистолеты» с табличками «нет в наличии».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- G NYT: США предлага...
- G "Терпение лопнуло...
- ВВ Релоканты выкатил...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым