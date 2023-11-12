Вратарь «Амкала» Федос может сыграть за «Динамо» в матче против 2Drots

2Drots проведут товарищеский матч с «Динамо» 18 ноября на «ВТБ Арене». Начало – в 17:30 (мск). Состав «Динамо» на игру будет основным, но с сюрпризами: за бело-голубых могут сыграть Федос (Федор Маслов) из «Амкала», кто-то еще из медийных футболистов и экс-защитник динамовцев Владимир Рыков (сейчас работает в «Динамо-2»), – сообщили в телеграм-канале «Ложа прессы».
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