В «Орёлстрое» рассказали о тактике переселения жителей в рамках КРТ в районе бывшего мясокомбината

На прошедшей в начале недели встрече жителей дома №17 по улице Льва Толстого с застройщиком ПАО «СЗ «Орёлстрой», который будет осваивать КРТ в районе бывшего мясокомбината, строители продолжили сбор информации по будущим переселенцам.