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В «Орёлстрое» рассказали о тактике переселения жителей в рамках КРТ в районе бывшего мясокомбината

В «Орёлстрое» рассказали о тактике переселения жителей в рамках КРТ в районе бывшего мясокомбината

На прошедшей в начале недели встрече жителей дома №17 по улице Льва Толстого с застройщиком ПАО «СЗ «Орёлстрой», который будет осваивать КРТ в районе бывшего мясокомбината, строители продолжили сбор информации по будущим переселенцам.

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