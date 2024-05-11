В «Орёлстрое» рассказали о тактике переселения жителей в рамках КРТ в районе бывшего мясокомбината

На прошедшей в начале недели встрече жителей дома №17 по улице Льва Толстого с застройщиком ПАО «СЗ «Орёлстрой», который будет осваивать КРТ в районе бывшего мясокомбината, строители продолжили сбор информации по будущим переселенцам.
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